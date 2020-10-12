ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada

Bursa’da, ATM’den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şüpheli Bursa Polisi’nin başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, ATM’den para çekmeye çalışan N.A.’nın arkasından gelen Umut I. genç kadına arkasından çarparak taciz etti. Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Polise kafa atan Umut I. daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alındı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunu yaralayan adam ise emniyete götürüldü.



