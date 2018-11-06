ATM’ye çıkan sevimli kedi ilgi odağı oldu

İstanbul, Yenikapı - Hacıosman metro hattındaki Şişhane istasyonu ilginç bir görüntüye sahne oldu. İstasyonun içerisindeki bir banka ATM'sinin üzerine çıkan kedi yolcuların ilgi odağı haline geldi. Bankamatikten para çekmeye gelenlere engel olan sevimli kedi adeta para çekecekmiş gibi hareketler sergileyerek uzun bir süre ATM'den ayrılmadı.
ATM önüne gelen vatandaşlar para çekmek yerine bu defa kediyi severken, yaşanan bu anlar renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli kediyi görenler o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarılırken, kedinin bankamatik üzerindeki hareketleri görenlerin gülümsemesine neden oldu. (İHA)
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