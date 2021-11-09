Atma değerlendir! Eski şişe ve kavanozlarınızı şık birer dekoratif ürüne dönüştürecek yaratıcı fikirler

Evinizde artık işinize yaramayan pek çok cam şişe ve kavanoz olabilir. Onları yeniden değerlendirerek ev dekorasyonunuzu renklendirmek ya da evinizin farklı alanlarında farklı ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabilirsiniz. Böylece evinizde hem şık bir görüntü oluşturabilir hem de el emeği göz nuru bir yenilik getirebilirsiniz. Siz de eski kavanozları değerlendirmek istiyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sizler için hazırladığımız bu rehbere göz atabilirsiniz. İşte detaylar...

DENİZ KABUĞU VE KUM KULLANARAK KAVANOZ SÜSLEME

Deniz kabuğu ve kum kullanarak farklı boylardaki kavanozlarınız ya da şişelerinizle çok şık, deniz temalı dekoratif objeler oluşturabilirsiniz. Bunun için denizden topladığınız kabuk ve kumları, önceden temizleyip kuruladığınız şişelere doldurmanız yeterli. Dilerseniz farklı boy ve ebatlardaki mumları da ekleyerek birbirinden şık mumluklar yapabilirsiniz.

SÜSLEYEREK VAZO OLUŞTURMA

Şişe ve kavanozlarınızı, cam boyalarıyla dilediğiniz renklerde boyayarak evinizin havasını değiştirecek birer vazoya dönüştürebilirsiniz. Dekorasyonunuza uygun renkler ve süslemeler ile şık bir görünüm kazandırdığınız birkaç kavanozu yan yana koyup sevdiğiniz çiçeklerle doldurduğunuzda kimse onların bir zamanlar reçel kavanozu olduğuna inanamayacak.

CAM ŞİŞE VE KAVANOZLARLA AYDINLATMA

Özellikle büyük boy cam şişeleri ve kavanozları, evinizin ya da bahçenizin aydınlatmalarında kullanabilirsiniz. Bahçe dekorasyonunuza rustik bir hava katmak için kavanozlarınızın içine ampuller ya da LED ışıklar koyabilirsiniz. Büyük boy cam şişelerinizi, ışıklandırdıktan sonra mutfak ya da yemek salonunda yan yana kullanarak daha modern ve hoş bir atmosfer yaratabilirsiniz.

JÜT KUMAŞ VE HASIR İPTEN YARARLANIN

Jüt kumaş, kupür dantel ya da hasır ipler ile kavanozlarınızı süsleyerek birer vazo, kalemlik, mumluk ya da saklama kabına dönüştürebilirsiniz. Bunun için dilediğiniz renk ve desenlerdeki kumaş ya da ipleri, bir silikon tabancası yardımıyla kolayca şişelerinize yapıştırabilirsiniz.

KENDİ TERARYUMUNUZU TASARLAYABİLİRSİNİZ

Boşalan kavanozlarınızı değerlendirmenin en iyi yollarından biri de çeşitli taş, toprak, bitki ve minik objelerle doldurarak teraryum oluşturmak. Böylece hem güzel bir hobi edinmiş hem de evinizin dekorasyonuna hoş bir parça kazandırmış olursunuz.

