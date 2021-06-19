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Atmaca Füzesi menzili ne kadar? İşte Atmaca Füzesi özellikleri...

19.06.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Atmaca Füzesi menzili ne kadar?" , "Atmaca Füzesi motoru nedir, ne zaman envantere girecek?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Evantere girmeden önce atış testleri gerçekleşti ve ilk kez bir yüzer unsuru tam isabetle vurdu. İşte Atmaca Füzesi özellikleri...

Atmaca Füzesi menzili ne kadar? İşte Atmaca Füzesi özellikleri...

Atmaca Güdümlü Mermisi Türk Deniz Kuvvetleri yüzer unsurlarında kullanılıyor. Bu füze, ABD menşeli Harpoon güdümlü füzesinin yerini alacak. Son testlerde ilk kez yüzer bir unsuru tam isabet vuran Atmaca Güdümlü Mermisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atmaca Füzesi menzili ne kadar? İşte Atmaca Füzesi özellikleri...

ATMACA FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Atmaca Füzesi'ni Roketsan geliştiriliyor. 250 km mezilli gemisavar müzesidir. İlk kez IDEF 2019 fuarında sergilenmiştir. Bu füzenin, Harpoon füzelerinin yerini alması planlanıyor. Projenin ilk adımları 2009'da atılmıştır. 2018'in Kasım ayında testleri başarıyla geçmiştir. Ardından seri üretim aşamasına gelmiştirç

ATMACA FÜZESİ MOTOR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

KTJ-3200 motorunu kullanılmaktadır.

ATMACA FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Deniz hedefleri haricinde denizden karaya hedefler için de füze kullanılabilir durumda olacaktır. 28 Eylül 2020'de Sinopta son testler gerçekleşmiştir. Bu testlerde 250 KM menzili olduğu belirtilmiştir.

Atmaca Füzesi menzili ne kadar? İşte Atmaca Füzesi özellikleri...

İŞTE ATMACA FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Atmaca, su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını gidermek için geliştirilen; hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli satıhtan satha bir güdümlü mermidir.

Sistem özellikleri şu şekildedir:

Otonom
Yüksek Hassasiyet
Karşı Tedbirlere Dayanıklı
Düşük Radar İzi
Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
Uzun Menzil
Karşı Angajman
Üç Boyutlu Görev Planlama
Hedef Seçimi
Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine
Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

Teknik özellikleri şu şekildedir:

Uzunluk: 4.800 - 5.200 mm

Ağırlık: < 800="">

Menzil: > 220 km

Güdüm: Ataletsel Navigasyon Sistemi + Küresel Konumlama Sistemi + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre

Harp Başlığı Tipi: Yüksek Patlayıcılı Penetrasyon Etkili

Harp Başlığı Ağırlığı: 250 kg

ATMACA FÜZESİ NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin açıklamalarına göre yıl sonuna kadar füzelerin gemilerdeki yerini almaya başlaması planlanıyor.


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