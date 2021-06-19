Atmaca Güdümlü Mermisi Türk Deniz Kuvvetleri yüzer unsurlarında kullanılıyor. Bu füze, ABD menşeli Harpoon güdümlü füzesinin yerini alacak. Son testlerde ilk kez yüzer bir unsuru tam isabet vuran Atmaca Güdümlü Mermisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atmaca Füzesi menzili ne kadar? İşte Atmaca Füzesi özellikleri...

ATMACA FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Atmaca Füzesi'ni Roketsan geliştiriliyor. 250 km mezilli gemisavar müzesidir. İlk kez IDEF 2019 fuarında sergilenmiştir. Bu füzenin, Harpoon füzelerinin yerini alması planlanıyor. Projenin ilk adımları 2009'da atılmıştır. 2018'in Kasım ayında testleri başarıyla geçmiştir. Ardından seri üretim aşamasına gelmiştirç

ATMACA FÜZESİ MOTOR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

KTJ-3200 motorunu kullanılmaktadır.

ATMACA FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Deniz hedefleri haricinde denizden karaya hedefler için de füze kullanılabilir durumda olacaktır. 28 Eylül 2020'de Sinopta son testler gerçekleşmiştir. Bu testlerde 250 KM menzili olduğu belirtilmiştir.

İŞTE ATMACA FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Atmaca, su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını gidermek için geliştirilen; hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli satıhtan satha bir güdümlü mermidir.