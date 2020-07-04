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  4. 'Atmaca'nın yeni test görüntüleri ortaya çıktı! Hedefi tam isabetle vurdu!

'Atmaca'nın yeni test görüntüleri ortaya çıktı! Hedefi tam isabetle vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca'nın 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

'Atmaca'nın yeni test görüntüleri ortaya çıktı! Hedefi tam isabetle vurdu!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, füzenin 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.


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