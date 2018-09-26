HABER

ATM'de bulduğu 7 bin 800 TL'yi sahibine teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

 ADANA'da bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) 7 bin 800 TL bulan taksi şoförü Abdullah Öngüç (25), parayı uzun uğraşlar sonucu sahibine teslim etti.

ATM'de bulduğu 7 bin 800 TL'yi sahibine teslim etti

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) 7 bin 800 TL bulan taksi şoförü Abdullah Öngüç (25), parayı uzun uğraşlar sonucu sahibine teslim etti.
Olay, Seyhan ilçesindeki D-400 karayolunda bulunan Türkkuşu Kavşağı’ndaki özel bir bankanın ATM'sinde meydana geldi. Taksi şoförü Abdullah Öngüç, kartını ATM'ye yerleştirmeye çalıştığında başarısız oldu. Bir süre sonra da ATM’den 7 bin 800 TL ödeme yapıldı. Parayı sahibine teslim etmek isteyen Öngüç, bankanın öğle tatilinde olması nedeniyle kimseyi bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, Öngüç'le birlikte bankanın açılmasını bekledi.
DUASI BELKİ KANSER ÇOCUĞUMA HAYIRLI OLUR
Kul hakkı günahı işlememek için parayı sahibine teslim etmek istediğini belirten Abdullah Öngüç, "Aylık gelirim 2-3 bin TL, kesinlikle tereddüt etmedim. Biz de ihtiyaç sahibiyiz ama hak etmediğimiz parayı alacak kadar alçalmadık. Paranın sahibinin hayırlı bir duası belki 7 yaşındaki kanser hastası çocuğuma hayırlı olur. Maddi, manevi zorluklarımız geçiyor ama en önemlisi evlat" dedi.
OTURDUĞUMUZ YERDEN BAŞIMIZ BELAYA GİRECEKTİ
Banka henüz açılmadan şubenin önüne gelen erkek kuaförü Serhan Gök, paranın kendisine ait olduğunu belirtip, miktarını söyledikten sonra Öngüç’ten parasını teslim aldı. Bir arkadaşının çek ödemesi için ATM'yi kullandığını aktaran Gök, "Adım gibi onayladığımı biliyorum ama ATM parayı geri vermiş. Arkadaş parayı teslim etmeseydi emanetçi olarak mecbur parayı ben ödeyecektim. Oturduğumuz yerden başımız belaya girecekti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

ATM'de bulduğu 7 bin 800 TL'yi sahibine teslim ettiATM'de bulduğu 7 bin 800 TL'yi sahibine teslim ettiATM'de bulduğu 7 bin 800 TL'yi sahibine teslim etti

PARTNERÜnlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!Ünlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!
Paris Louvre Carrousel’de Türk imzasıParis Louvre Carrousel’de Türk imzası
Ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6'ıncı yılında anıldıÜnlü Halk Ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6'ıncı yılında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.