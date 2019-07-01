HABER

ATM'de buldukları para ile kartı polise teslim ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, Mustafa Sarı (20) ve Muharrem Ayan (18), ATM'nin açık kalan para alma bölümünde bulduğu 5 bin 100 lira ile banka kartını polise götürüp, sahibine teslim edilmesini sağladı.

ATM'de buldukları para ile kartı polise teslim ettiler

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, Mustafa Sarı (20) ve Muharrem Ayan (18), ATM'nin açık kalan para alma bölümünde bulduğu 5 bin 100 lira ile banka kartını polise götürüp, sahibine teslim edilmesini sağladı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Sarı ve Muharrem Ayan, para çekmek istedikleri banka şubesine ait ATM'nin açık kalan para alma bölümünde 5 bin 100 lira, kart girişinde ise banka kartı buldu. Sarı ve Ayan, öğle tatilinde şube kapalı olduğu için para ve kartı, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Polisin yaptığı araştırmada para ve kartın, kentte esnaflık yapan İbrahim Y.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, para ile kartı sahibine teslim etti.
Parayı bulan gençlerden Muharrem Ayan, "Belki sizin paraya ihtiyacınız olabilir; ama bilin ki o insanın o paraya daha çok ihtiyacı olabilir. Belki güzel bir yerlere gidebilir o para. O yüzden hakkınız olmayan, sizin olmayan parayı almayın; sahibini arayın bulun ve güvenmediğiniz kimseye de teslim etmeyin" dedi.

FOTOĞRAFLI

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Rize'de 1,5 aylık Başak'tan bir haftadır haber alınamıyorRize'de 1,5 aylık Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor
Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıEskişehir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.