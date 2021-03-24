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ATM’de darp edip gasp ettiler

24.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da ATM’den para çeken bir kişiyi darp edip 7 bin lira parasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Adana’da ATM’den para çeken bir kişiyi darp edip 7 bin lira parasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Gasp ve darp anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, 18 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Kredi kartı borcunu ödemek için bir banka şubesine giden Soner Barhun (33), ATM’den 2 bin TL para yatırdı. Bu sırada 4 kişiden biri, arkasından yaklaştığı ve kredi kartını almak için bekleyen Barhun’u darp etmeye başladı. Şüpheli, canını kurtarmak için koşarak kaçan Barhun’un peşinden gitti. Diğer şüpheliler ise kredi kartını ATM’de bırakan Barhun’un hesabından 4 işlem halinde toplam 7 bin TL para çekti. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken bu anlar ATM’nin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis, Barhun’u darbeden şüphelinin Şuayip D. (51), parayı çeken şüphelinin Hakan Y. (20) ile yanında bekleyenlerin de Ali K. (46) ile Bedihcan Ç. (48) olduğunu tespit etti. Polis, adreslerini belirlediği şüphelileri İsmetpaşa ve Mithatpaşa mahallelerinde yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda gasp edilen para bulunamadı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Ali K.’nin ifadesinde, “Şuayip, adamı birden dövmeye başladı. Biz de bir miktar paranın, ATM’den çıktığını gördük. Dayanamayıp, parayı alıp kaçtık. Şuayip’i bir daha görmedik. Parayı da üçe bölüp harcadık” dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip D., Hakan Y., Ali K. ile Bedihcan Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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