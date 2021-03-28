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ATM’de gaspçı dehşeti

28.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde ATM’de para yatırmak isteyen bir kişi, bıçaklı saldırgan tarafından gasp edildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde ATM’de para yatırmak isteyen bir kişi, bıçaklı saldırgan tarafından gasp edildi. Gencin gasp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, olay 26 Mart Cuma günü saat 23.00 sularında Irmak Caddesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Murat Usanmaz adlı genç elindeki bin 100 TL parayı hesabına yatırmak istedi. Bu sırada arkasından elinde bıçakla gelen S.S., Murat Usanmaz’ın önce boğazına bıçakla sarıldı ardından elindeki parayı gasp etmeye çalıştı. O sırada Murat Usanmaz adlı genç elindeki parayı vermemek için direndi. Usanmaz bu sırada elinden yaralandı.
Gasp zanlısı, Usanmaz’ın elinden yere düşen bin 100 TL parayı yerden alarak kaçtı. Gasp anları ve saldırıya uğrayan gencin gaspçı ile mücadelesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Kent Güvenlik Sistemi (KGS) görüntülerini inceledi. Olay yerine gelen Murat Usanmaz’ın babası Zekeriya Usanmaz oğlunun ATM önünde para yatırmak için geldiğini ve o sırada saldırıya uğradığını söyledi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmanın ardından 24 saat geçmeden olayın şüphelisi S.S.’yi gözaltına aldı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarına da "Güzel çekin" diye sataştı.

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