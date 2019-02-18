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ATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, girdiği 2 evden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izlerinden belirlenen Dilara Ö.

ATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, girdiği 2 evden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izlerinden belirlenen Dilara Ö. (25), polis operasyonuyla gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Dilara Ö., eylül ayında, PTT ATM'sine kartı sıkışınca ortalığı birbirine katıp, kendisini sakinleştirmek isteyen polise küfretmişti.
Muratpaşa ilçesindeki kapı kilitleri kırılan 2 evde meydana gelen hırsızlık olayları, polisi harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve kapılardaki parmak izinden yola çıkarak, hırsızın Dilara Ö. olduğunu belirledi. Evine yapılan baskınla gözaltına alınan Dilara Ö., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Dilara Ö., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
KARTI ATM'YE SIKIŞINCA CAMLARI TEKMELEMİŞTİ
Dilara Ö., geçen yılın Eylül ayında, Muratpaşa ilçesindeki PTT şubesinde olay çıkarmıştı. Deniz Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki PTT şubesine gelen Dilara Ö., hesabındaki bin 500 TL'yi çekmek için PTT ATM'sini kullanmak istemişti. Para kartını ATM'ye yerleştiren Dilara Ö. parayı çekeceği sırada, makine hata vermişti. Parayı çekemediği gibi kartı da ATM'de sıkışan genç kadın, sinirlenerek, bağırmaya başlamıştı. ATM'nin ekranına tekme atan Dilara Ö., içerideki çiçekleri devirip, camları da tekmelemişti. Personele küfredip, saldıran Dilara Ö., kendisini sakinleştirmek isteyen polislere de küfretmişti. Yarım saat süren çabalara rağmen bir türlü sakinleşmeyen Dilara Ö., ekipler tarafından polis merkezine götürülmüştü.

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ATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandıATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandıATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandıATM'de kartı sıkışınca ortalığı birbirine katan Dilara, hırsızlıktan tutuklandı

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