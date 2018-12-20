HABER

ATM'de sırasını verdiği kadının çantasını gasbeden şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 18:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 8 Kasım'da, ATM önünde sırasını verdiği Elif K.'nin, içinde kredi kartı ile 650 lira bulunan çantasını gasbedip, kaçan K.A., Şanlıurfa'da yakalandı.

ATM'de sırasını verdiği kadının çantasını gasbeden şüpheli yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 8 Kasım'da, ATM önünde sırasını verdiği Elif K.'nin, içinde kredi kartı ile 650 lira bulunan çantasını gasbedip, kaçan K.A., Şanlıurfa'da yakalandı.
Olay, 8 Kasım günü saat 23.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Altınyaka kavşağında meydana geldi. ATM'de işlem yapıyor gibi davranan K.A., kendisinden sonra gelen Elif K.'ye sırasını verip, beklemeye başladı. İşlemin bitmesinin ardından ATM'den ayrılan Elif K.'nin, kolunun altında bulunan, içinde 650 lira ile kredi kartı ve kimliklerin olduğu çantayı gasbeden K.A., hızla kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından gaspçının, pidecide çalışan K.A olduğunu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine kaçtığını belirledi.
Operasyon düzenleyen polis ekipleri, K.A.'yı Siverek'te yakalayıp, gözaltına aldı. Polis tarafından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. K.A.'nın, polise verdiği ifadede, "Sezon bitmişti. Parasız kalmamak için kapkaç yaptım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.A., adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Adıyaman'da 38 ilkokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldüAdıyaman'da 38 ilkokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü
El çabukluğu ile bilekliği çaldılarEl çabukluğu ile bilekliği çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: İstanbul'da bir AVM! Üniversite öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti

Yer: İstanbul'da bir AVM! Kan donduran olay, korkunç iddia

Beşiktaş'ta gürültü cinayeti zanlısı fitness hocası İbrahim Y. yakalandı

Kadının boğazını kesmişti! Cani yakalandı

Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.