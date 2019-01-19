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ATM'de unutulan 3 bin lirayı polise teslim ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:23 | Son Güncelleme

ATM'de unutulan 3 bin lirayı polise teslim ettiler

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir bankaya ait ATM'de 3 bin lira bulan iki kişi, parayı polise teslim etti.

İlçedeki Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir banka şubesine işlem yapmak için giden kuzenler Mehmet ve Murat Uğuroğlu, bankadaki ATM'nin haznesinde para unutulduğunu gördü.

Mehmet ve Murat Uğuroğlu, buldukları 3 bin lirayı alıp durumu caddedeki trafik polisine bildirdi. Kuzenler, daha sonra trafik polisi tarafından olay yerine çağrılan ekiplere parayı teslim etti.

Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ATM hatay polis

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