HABER

ATM'de unutulan parayı alan genci kamera görüntüledi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 08:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde yaşayan Tevfik Kürşad Tanrıkulu (44), bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) işlem yaptıktan sonra 1500 lirasını almayı unutup, gitti.

ATM'de unutulan parayı alan genci kamera görüntüledi

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde yaşayan Tevfik Kürşad Tanrıkulu (44), bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) işlem yaptıktan sonra 1500 lirasını almayı unutup, gitti. Hemen ardından gelen bir genç, bu parayı fark edip alırken, o anlar, ATM'nin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Evli ve 2 çocuk babası elektrik mühendisi Tevfik Kürşad Tanrıkulu, bankadaki parasından 1500 lirasını çekmek için geçen yıl 4 Mayıs Cuma günü saat 11.40'da, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM'sine geldi. ATM'de işlemini yapan Tanrıkulu, iade edilen kartını aldı ancak parayı unutup ayrıldı. 30 saniye sonra ATM'yi kullanmaya gelen, kimliği belirsiz 30 yaşlarında bir erkek, unutulan parayı fark etti. Parayı alan şüpheli, cüzdanın altına saklayıp ATM'nin önünden ayrıldı. Parayı almadığını fark eden Tanrıkulu ise ayrıldığı ATM'ye 1 dakika 15 saniye sonra geri döndü. Ancak ATM'de herhangi bir para göremedi. ATM'nin parayı vermediğini düşünen Tanrıkulu, banka yetkililerine durumu iletince yapılan kontrolde paranın çekildiği belirlendi. ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, bir kişinin parayı alıp cüzdanın altına koyarak uzaklaştığı görüldü. Ayrıca çevredeki işyerlerinin kameraları da bu kişinin parayı sayarak uzaklaştığı o anları görüntüledi. Tanrıkulu'nun durumu savcılığa bildirmesi üzerine, parayı alan kişinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen şüpheliye ulaşılamadı.
Şüpheliye çağrıda bulunarak, parayı getirip herhangi bir karakola teslim etmesini isteyen Tanrıkulu, "Bu para ihtiyacı olan bir dar gelirlinin, asgari ücretlinin parası da olabilirdi. Parayı biran önce getirip teslim etsin. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI

ATM'de unutulan parayı alan genci kamera görüntülediATM'de unutulan parayı alan genci kamera görüntülediATM'de unutulan parayı alan genci kamera görüntülediATM'de unutulan parayı alan genci kamera görüntüledi

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
15 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı15 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı
Ankara'da kar yağışı kazalara neden oldu: 3 yaralıAnkara'da kar yağışı kazalara neden oldu: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.