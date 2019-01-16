HABER

ATM'de unutulan parayı alan genci kamera görüntüledi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 10:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde yaşayan Tevfik Kürşad Tanrıkulu (44), bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) işlem yaptıktan sonra 1500 lirasını almayı unutup, gitti.

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde yaşayan Tevfik Kürşad Tanrıkulu (44), bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) işlem yaptıktan sonra 1500 lirasını almayı unutup, gitti. Hemen ardından gelen bir genç, bu parayı fark edip alırken, o anlar, ATM'nin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Evli ve 2 çocuk babası elektrik mühendisi Tevfik Kürşad Tanrıkulu, bankadaki parasından 1500 lirasını çekmek için geçen yıl 4 Mayıs Cuma günü saat 11.40'da, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM'sine geldi. ATM'de işlemini yapan Tanrıkulu, iade edilen kartını aldı ancak parayı unutup ayrıldı. 30 saniye sonra ATM'yi kullanmaya gelen, kimliği belirsiz 30 yaşlarında bir erkek, unutulan parayı fark etti. Parayı alan şüpheli, cüzdanın altına saklayıp ATM'nin önünden ayrıldı. Parayı almadığını fark eden Tanrıkulu ise ayrıldığı ATM'ye 1 dakika 15 saniye sonra geri döndü. Ancak ATM'de herhangi bir para göremedi. ATM'nin parayı vermediğini düşünen Tanrıkulu, banka yetkililerine durumu iletince yapılan kontrolde paranın çekildiği belirlendi. ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, bir kişinin parayı alıp cüzdanın altına koyarak uzaklaştığı görüldü. Ayrıca çevredeki işyerlerinin kameraları da bu kişinin parayı sayarak uzaklaştığı o anları görüntüledi. Tanrıkulu'nun durumu savcılığa bildirmesi üzerine, parayı alan kişinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen şüpheliye ulaşılamadı.

Şüpheliye çağrıda bulunarak, parayı getirip herhangi bir karakola teslim etmesini isteyen Tanrıkulu, "Bu para ihtiyacı olan bir dar gelirlinin, asgari ücretlinin parası da olabilirdi. Parayı biran önce getirip teslim etsin. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Malatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldüMalatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü
Otomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralıOtomobil, öğrenci servisine çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'un eleştirilerine yanıt!

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'un eleştirilerine yanıt!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.