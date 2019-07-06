HABER

ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, markette kasiyer olarak çalışan Yasin Yaman(23), bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) unutulan 80 TL'yi, sahibine verilmesi için polise teslim etti.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, markette kasiyer olarak çalışan Yasin Yaman(23), bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) unutulan 80 TL'yi, sahibine verilmesi için polise teslim etti. Karabük 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan ATM'den dün akşam saatlerinde para çekmek isteyen Yasin Yaman, para haznesinde unutulan 80 TL'yi gördü. Yaman, parayı alıp sahibinin bulunması için polisi arayarak yardım istedi. Yaman, 80 TL'yi kısa sürede gelen polise tutanak karşılığı teslim etti. Polis ekipleri de Yaman'a duyarlılığı için teşekkür etti. Yasin Yaman, "Sahibi bulunur inşallah. Öğrenci parasıdır. Bizde zamanında öğrenciyken çok zorluk çektik. 80 TL çok büyük bir para değil ama biz yine de gereğini yerine getirdik" dedi.

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Şenlendirici'nin klarnet kampı konserle son bulduŞenlendirici'nin klarnet kampı konserle son buldu
Mahalleli ayağı kopan leyleğin yardımına koştuMahalleli ayağı kopan leyleğin yardımına koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ayda 8 hırsızlık yaptılar! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Bir ayda 8 hırsızlık! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini kayıtsızca izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

İç çamaşırına saklamıştı! Hastanelik oldu

TSK'dan 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri alındı

İşte OHAL sonrası ihraç edilen personel sayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.