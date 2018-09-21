ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, market işletmecisi Halil Topçuoğlu (46), bir bankanın ATM'sinde unutulan 4 bin TL'yi polislerle birlikte sahibi Özcan Çevik'e (53) ulaştırdı. Parasına kavuşan Çevik, "Demek ki bu dünyada hâlâ iyi insanlar varmış" diyerek, Topçuoğlu'na teşekkür etti.

İncir üreticisi Özcan Çevik, bugün saat 13.30 sıralarında Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı'ndaki Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bulunan banka ATM'sinden 5 bin TL para çekmek istedi. Ancak ATM ekranında limit nedeniyle Çevik'in 4 bin TL çekebileceği uyarısı yazdı. Özcan Çevik, farkında olmadan bu rakamı onayladı. İşlemin ardından banka kartını alan Çevik, parayı ise makinede unuttu.

Özcan Çevik'in ardından işlem yapmak için gelen market işletmecisi Halil Topçuoğlu, ATM'nin haznesinde unutulan parayı fark etti. Paranın sahibini bulmak için çevresine bakınan Topçuoğlu, kimseyi göremedi. Bunun üzerine Halil Topçuoğlu, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis, Topçuoğlu ile ATM'nin önünde beklemeye başladı. ATM'den para çekemediği için başvurduğu banka şubesinde hesabındaki paranın eksildiğini öğrenen Özcan Çevik ise telaşla tekrar ATM'ye döndüğünde polisleri gördü. Polis ekipleri ve Halil Topçuoğlu, Çevik'e ATM'de unuttuğu parasını teslim etti.

Tekrar parasına kavuşan Özcan Çevik, "Demek ki bu dünyada hâlâ iyi insanlar varmış. Başka biri olsa paramı alıp gidebilirdi ama arkadaşımız tam tersini yaparak polisi aramış. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Polis ekiplerimize de minnettarım" dedi. Çevik, Topçuoğlu'nu bu örnek davranışı nedeniyle kutlayıp, üniversitede okuduğunu öğrendiği oğlu için 200 TL harçlık verdi. Topçuoğlu, parayı almak istemese de Çevik'in ısrarcı olması üzerine kabul etti.

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