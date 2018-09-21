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ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 46 yaşındaki market işletmecisi Halil Topçuoğlu, bir bankanın ATM'sinde unutulan 4 bin TL'yi polislerle birlikte sahibi Özcan Çevik'e ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 46 yaşındaki market işletmecisi Halil Topçuoğlu, bir bankanın ATM'sinde unutulan 4 bin TL'yi polislerle birlikte sahibi Özcan Çevik'e ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Parasına kavuşan Çevik, Demek ki bu dünyada hala iyi insanlar varmış diyerek, Topçuoğlu'na teşekkür etti. İncir işletmesi sahibi 53 yaşındaki Özcan Çevik, bugün saat 13.30 sıralarında bir bankanın Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı'ndaki Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bulunan ATM'sinden 5 bin TL para çekmek istedi. Ancak ATM limit nedeniyle sadece 4 bin TL çekebileceğini belirtti. Çevik, farkında olmadan bu rakamı onayladı. İşlemin ardından banka kartını alan Çevik, parasını almayı ise unuttu. Çevik'in hemen arkasından gelen market işletmecisi Topçuoğlu, ATM'nin haznesinde unutulan parayı fark etti. Ancak etrafta kimseyi göremedi. Bunun üzerine Topçuoğlu, durumu polise bildirdi. Polis, Çevik ile ATM'nin önünde beklemeye başladı. ATM'den para çekemediği için gittiği banka şubesinde hesabındaki paranın eksildiğini fark eden Çevik, telaşla tekrar ATM'ye döndüğünde polisleri fark etti. Polis ekipleri, Topçuoğlu ile Çevik'e ATM'de unuttuğu parasını teslim etti. Tekrar parasına kavuşan Çevik, Demek ki bu dünyada hala iyi insanlar varmış. Başka biri olsa paramı alıp, gidebilirdi ama arkadaşımız tam tersini yaparak polisi aramış. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Polis ekiplerimize de minnettarım dedi. Çevik, Topçuoğlu'nu bu örnek davranışı nedeniyle kutlayıp, üniversitede okuduğunu öğrendiği oğlu için 200 TL harçlık verdi. Topçuoğlu, parayı almak istemese de Çevik'in ısrarcı olması üzerine kabul etti.

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ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdıATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı
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