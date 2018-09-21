ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 46 yaşındaki market işletmecisi Halil Topçuoğlu, bir bankanın ATM'sinde unutulan 4 bin TL'yi polislerle birlikte sahibi Özcan Çevik'e ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Parasına kavuşan Çevik, Demek ki bu dünyada hala iyi insanlar varmış diyerek, Topçuoğlu'na teşekkür etti. İncir işletmesi sahibi 53 yaşındaki Özcan Çevik, bugün saat 13.30 sıralarında bir bankanın Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı'ndaki Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bulunan ATM'sinden 5 bin TL para çekmek istedi. Ancak ATM limit nedeniyle sadece 4 bin TL çekebileceğini belirtti. Çevik, farkında olmadan bu rakamı onayladı. İşlemin ardından banka kartını alan Çevik, parasını almayı ise unuttu. Çevik'in hemen arkasından gelen market işletmecisi Topçuoğlu, ATM'nin haznesinde unutulan parayı fark etti. Ancak etrafta kimseyi göremedi. Bunun üzerine Topçuoğlu, durumu polise bildirdi. Polis, Çevik ile ATM'nin önünde beklemeye başladı. ATM'den para çekemediği için gittiği banka şubesinde hesabındaki paranın eksildiğini fark eden Çevik, telaşla tekrar ATM'ye döndüğünde polisleri fark etti. Polis ekipleri, Topçuoğlu ile Çevik'e ATM'de unuttuğu parasını teslim etti. Tekrar parasına kavuşan Çevik, Demek ki bu dünyada hala iyi insanlar varmış. Başka biri olsa paramı alıp, gidebilirdi ama arkadaşımız tam tersini yaparak polisi aramış. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Polis ekiplerimize de minnettarım dedi. Çevik, Topçuoğlu'nu bu örnek davranışı nedeniyle kutlayıp, üniversitede okuduğunu öğrendiği oğlu için 200 TL harçlık verdi. Topçuoğlu, parayı almak istemese de Çevik'in ısrarcı olması üzerine kabul etti.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik
Erdoğan'ın ABD programının detayları belli oldu! Trump'la görüşecek mi?
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Okuyucu Yorumları 0 yorum