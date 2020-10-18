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ATM’de unutulan yüklü miktardaki parayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de para çekmek için ATM’ye giden Ebru Arslan, kendisinden önce ATM’yi kullanan vatandaşın işlemini tamamlamadan gitmesi sonucunda unutulan 10 bin lirayı sahibine vererek örnek bir davranış sergiledi.Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde yaşanan olayda M.Y.

Eskişehir’de para çekmek için ATM’ye giden Ebru Arslan, kendisinden önce ATM’yi kullanan vatandaşın işlemini tamamlamadan gitmesi sonucunda unutulan 10 bin lirayı sahibine vererek örnek bir davranış sergiledi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde yaşanan olayda M.Y. isimli vatandaş, İstanbul’da eğitim gören kızının yurt parasını yatırmak için öğle saatlerinde bir ATM’ye gitti. Parayı yatırdıktan sonra işlemin tamamlandığını düşünen M.Y., ATM’nin başından ayrıldı. Bir süre sonra pazar alışverişi için aynı ATM’ye para çekmeye giden Ebru Arslan, kendisinden önce yapılan bir işlemin bitmediğini fark ederek iptal tuşuna bastı. Bunun üzerine ATM’nin geri verdiği M.Y.’ye ait banka kartı ve 10 bin lirayı alan Arslan, durumun şaşkınlığıyla polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede polis ekiplerinin yardımıyla Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Polis Merkezi Amirliği’ne gelen Arslan, burada parayı ve banka kartını M.Y.’ye teslim etti. Duyarlı vatandaşa teşekkür eden M.Y., parasını almanın mutluluğu ile polis merkezinden ayrıldı.

"10 bin lira ve kartı aldığımda çok şaşırdım"
İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Ebru Arslan, olayın nasıl yaşandığını anlattı. Arslan, "ATM’den para çekecektim. ATM’ye gittiğimde bir işlemin açık olduğunu gördüm. İptal tuşuna bastım ama para sesi geldi ve başkasına ait bir kartı iade etti. Daha sonra 10 bin lira ve kartı aldım. O an çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Polis merkezini aradım onlar da sağ olsun yardımcı oldular. Paranın ve kartın sahibine ulaştık şu anda teslim ettik. Aslında herkesin yapması gereken bir durum artı bir şey yapmadığımı düşünüyorum" diye konuştu.

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