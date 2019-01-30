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ATM'deki düzenek, vatandaşın dikkati sayesinde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

ADANA'DA bir kamu bankasına ait ATM'deki kart kopyalama düzeneği, para çekmeye gelen bir kişinin dikkati sayesinde bulundu.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'DA bir kamu bankasına ait ATM'deki kart kopyalama düzeneği, para çekmeye gelen bir kişinin dikkati sayesinde bulundu. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Bir kamu bankasına ait ATM'den para çekmeye gelen kişi, makineden şüpheli bir biçimde ayrılan biri kadın, iki kişiyi görüp, şüphelendi. ATM'nin kart yuvasında oynama olduğunu fark eden vatandaş, kart kopyalama düzeneğini gördü. Düzeneği çıkaran bu kişi, yakındaki DSİ Bölge Müdürlüğü'nün güvenlik görevlilerine teslim etti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ATM'nin kart yuvasının tahrip edildiğini tespit etti. Düzeneğin ise optik okuyucu, hafıza kartı ve pilden oluştuğunu belirledi. olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kartı kopyalama düzeneğini yerleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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