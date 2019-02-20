ATM'deki kopyalama düzeneği polisin dikkatiyle bulundu

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir bankanın ATM'sine yerleştirilen kart kopyalama düzeneği, bir polis memurunun dikkati sayesinde bulundu. Kopyalama düzeneğini yerleştirdikleri belirlenen 3 şüpheliden 1'i Denizli'de, 2'si Aydın'da yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

Geçen 11 Şubat günü, çoğunlukla adliye ve vergi dairesi çalışanlarının kullandığı İnönü Caddesi'ndeki bir bankaya ait ATM'ye para çekmeye giden Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru, kart okuma yuvası içerisine, gri renge boyanmış, plastik iç kısmında devreler ve batarya bulunan bir kopyalama düzeneği yerleştirildiğni fark etti. Durumu meslektaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çıkarılan düzenek, parmak izi ve teknik incelemeye alındı. Polis ayrıca ATM ile cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden, şüphelilerin kimlikleri ile kullandıkları otomobilin plakası tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polsi, 18 Şubat günü Aydın merkez ile İncirliova ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüpheliler N.S.D.(28) ve M.K.(27) yakalanarak, gözaltına alındı. İki şüphelinin, cep telefonlarındaki mesajlardan kopyalama düzeneğini Denizli'de yaşayan M.T.'den(41) aldıkları belirlendi. İki suç ortağının gözaltına alındığıın öğrenen M.T. kaçmak için geldiği Denizli Tren Garı'nda dün yakalandı. Kuşadası ve Denizli Polisi'nin ortak operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alınan M.T. Kuşadası'na getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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