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ATM'den para çeken yaşlıları dolandıran 1 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, ATM'den para çeken yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp, toplam 1600 liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, ATM'den para çeken yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp, toplam 1600 liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankaların ATM cihazlarından para çeken 4 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, belirlenen eşkâl doğrultusunda şüpheli M.A.T.'yi, ATM cihazı yakınında kısa sürede yakaladı. Toplam 1600 liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, yaptığı açıklamada; özellikle aylıklarını çeken yaşlıları hedef alarak, yardım etme bahanesiyle yaklaşan dolandırıcılar konusunda uyarıda bulunarak, para çekerken sadece banka görevlilerinden yardım talep edilmesini istedi.

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