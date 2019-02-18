HABER

ATM’den para çekmek isteyen Rus vatandaşın 5 bin dolarını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

Fatih’te para çekmek için ATM’ye giden Rus vatandaşa yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, kartını ATM’de bırakıp giden turistin 5 bin dolarını çektiler.Olay, Fatih Kemalpaşa Mahallesi Vidinli Tevfikpaşa Caddesi üzerinde bulunan ATM’de meydana geldi.

Fatih’te para çekmek için ATM’ye giden Rus vatandaşa yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, kartını ATM’de bırakıp giden turistin 5 bin dolarını çektiler.
Olay, Fatih Kemalpaşa Mahallesi Vidinli Tevfikpaşa Caddesi üzerinde bulunan ATM’de meydana geldi. İddiaya göre, sabah 09.30 sıralarında kaldığı otelden çıkan Ahmad V. isimli Rus turist, para çekmek için otelin yakınındaki ATM’ye gitti. Para çekme işlemi sırasında problem yaşayan Ahmad V.’ye yardım etme bahanesiyle yaklaşan şahıslar, Rus turistin kartını bırakıp otele dönmesi üzerine kartta bulunan 5 bin doları çekip kayıplara karıştılar. ATM’nin kartı yuttuğunu düşünerek bankasına haber vermek için otele dönen Ahmad V., hesabından 5 bin doların çekildiğini görünce dolandırıldığını anladı.
“Kartından 5 bin dolar civarında parayı boşaltmışlar”
Ahmad V.’nin kendisini arayarak yardım istediğini söyleyen arkadaşı, “Parası çalınmış arkadaşımın. Kendisi Rusyalı. Sabah 10’da gitmiş karttan para çekmeye o anda çekememiş. Kartını yutmuş bankamatik. O anda birileri varmış yanında. Arap olduklarını zannediyor tiplerinden. Resim çekmişler 2-3 kişi. O anda karışmayın falan demiş ama şifresini almışlar galiba. Bu otele gelip bankasını arayana kadar, pasaportunu alana kadar otelden saat 10.30’da kartını boşaltmışlar. 5 bin dolar civarında” dedi.

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Bu kavşak kazalara davetiye çıkarıyorBu kavşak kazalara davetiye çıkarıyor
Ayakkabı içinde uyuşturucu taşırken yakalandıAyakkabı içinde uyuşturucu taşırken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İğne atılsa yere düşmüyor!

İğne atılsa yere düşmüyor!

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.