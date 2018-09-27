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ATM'den para çektikten sonra vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra İlçesinde ATM'den para çektikten sonra otomobiline giden Yusuf Gür (39), kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra İlçesinde ATM'den para çektikten sonra otomobiline giden Yusuf Gür (39), kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Olay, Bafra İlçesi Emirefendi Mahallesi, Emirefendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Gür ATM'den para çektikten sonra park halindeki otomobiline binmek için yaklaştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden ve başından tabanca ile vuruldu. Gür, ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Gür, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gür'ün çektiği parasının alınmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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