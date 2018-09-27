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ATM'den para çektikten sonra vuruldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Samsun'un Bafra ilçesinde, ATM'den para çektikten sonra otomobiline giderken, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Yusuf Gür (39), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Samsun'un Bafra ilçesinde, ATM'den para çektikten sonra otomobiline giderken, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Yusuf Gür (39), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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