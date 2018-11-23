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ATM'lerden 'cımbız' yöntemiyle para çaldı, polis çöpçü kılığına girip yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:24 | Son Güncelleme

Ankara'da yüzlerce banka ATM'sinden 'cımbız' kullanarak para çalan M.A., polis ekiplerinin 'çöpçü' kılığına girerek düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara'da yüzlerce banka ATM'sinden 'cımbız' kullanarak para çalan M.A., polis ekiplerinin 'çöpçü' kılığına girerek düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, vatandaşların ATM'lere yatırdığı paraların 'cımbız' yöntemiyle çalındığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, 200'den fazla ATM'nin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin M.A. (45) olduğunu tespit etti. M.A.'yı çöpçü kılığında takibe alan polis ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir ATM'den para çalarken suçüstü yakaladı. M.A. gözaltına alınırken, o anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

ATM'DEN CIMBIZLA PARA ÇEKTİ
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, M.A.'nın ATM’ye gelerek sahte bir kartla para yatırma mekanizmasını açtığı ve mekanizmayı bozduğunu belirlendi. M.A.'nın bozduğu ATM'lerin çevrelerinde vatandaşların para yatırmasını beklediği saptandı. Vatandaşların ayrılmasının ardından şüphelinin ATM'ye gelerek para yatırma mekanizmasından çakı, fener ve cımbız yöntemiyle paraları çaldığı tespit edildi. M.A.'nın 500'den fazla ATM'den hırsızlık yaptığı bildirildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de ilk defa ATM'den cımbız yöntemi ile para çalındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Polisin çöpçü kılığında operasyonu

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-ATM'den cımbız yöntemie ile para çalınması

-Detaylar

Haber:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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