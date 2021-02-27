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ATM’lere sahte para yükleyen ve 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı

27.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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ATM’lere sahte para yükleyen ve 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ATM’lere sahte para yükleyerek 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre ATM’lere sahte para vererek bankaları dolandırdıkları belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ATM’lere sahte para yükleyerek 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre ATM’lere sahte para vererek bankaları dolandırdıkları belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan takip sonucunda adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kocaeli merkezli Mersin, İstanbul ve Ordu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 100 TL’lik banknotlar halinde 150 bin TL sahte para ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar hakkında yapılan inceleme banka ATM’lerine 100 TL’lik sahte paraları yükledikten sonra para çekme işlemi yaparak bankaları yaklaşık 1 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan 4’ü ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken 13 kişi ise Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan şahıslardan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise tutuklandı.

ATM’lere sahte para yükleyen ve 1 milyonluk vurgun yapan 9 kişi tutuklandı

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