HABER

ATM'lere zarar verdi, cezaevine girmek için yaptığını söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

ATM'lere zarar verdi, cezaevine girmek için yaptığını söyledi

ATM'lere zarar verdi, cezaevine girmek için yaptığını söyledi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 5 banka ATM'si ile 3 güvenlik kamerasına zarar veren kişi serbest bırakıldı.

Süleyman C, Milli Egemenlik Caddesi 23. Sokak'ta bulunan 5 ATM ile 3 güvenlik kamerasına zarar verdi.

Mahalle bekçileri tarafından yakalanarak karakola götürülen zanlının, ifadesinde, işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını belirterek, barınmak için cezaevine girmek istediğini ve bu nedenle ATM'lere zarar verdiğini söylediği öğrenildi.

Süleyman C, nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

ATM'lere zarar verdi, cezaevine girmek için yaptığını söyledi<br />

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı!
Cezaevi firarisi Kocaeli’de yakalandıCezaevi firarisi Kocaeli’de yakalandı
Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtıTartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATM cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Arda Turan'ın gol sonrası olay görüntüsü

Arda Turan'ın gol sonrası olay görüntüsü

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var

Fabrikada patlama! Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur

Bakan Soylu böyle seslendi: Ey Kılıçdaroğlu...

Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu

Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu

Evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı

Dehşet evi! Arkadaşlarına bıçakla saldırdı

Camiye boyalı saldırı

Camiye boyalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.