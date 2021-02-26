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  4. ATM’leri sahte para yükleyen 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

ATM’leri sahte para yükleyen 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

26.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ATM’lere sahte para vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 13’ü adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre ATM’lere sahte para vererek bankaları dolandırdıkları belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ATM’lere sahte para vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 13’ü adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre ATM’lere sahte para vererek bankaları dolandırdıkları belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan takip sonucunda adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kocaeli merkezli Mersin, İstanbul ve Ordu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 100 TL’lik banknotlar halinde 150 bin TL sahte para ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar hakkında yapılan inceleme banka ATM’lerine 100 TL’lik sahte paraları yükledikten sonra para çekme işlemi yaparak bankaları dolandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan 4’ü ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken 13 kişi ise Gebze Adliyesine sevk edildi.

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