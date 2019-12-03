Atmosferde Son On Yılda Rekor Isınma Uyarısı

Merkezi Cenevre’de bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), açıkladığı raporda atmosferdeki ısınmanın son on yıl boyunca kayıtlara geçen en yüksek düzeyde olduğuna dikkat çekti.
Rapor, küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini önlemek amacıyla 2015’te yapılan Paris İklim Anlaşması’nı desteklemek üzere Madrid’de düzenlenen iki haftalık iklim zirvesinde açıklandı.
WMO Başkanı Petteri Taalas, sıcak hava dalgaları ve seller gibi eskiden yüz yılda bir meydana gelen hava olaylarının artık daha sık olduğunu söyledi. Bahamalar’dan Japonya’ya ve Mozambik’e birçok ülkenin tropik fırtınalara maruz kaldığını belirten Taalas, Kutup bölgeleri ve Avustralya’da dev yangınların meydana geldiğini hatırlattı.
Raporda şu bulgulara yer verildi:
2015-2019 beş yıllık ve 2010-2019 on yıllık ortalama sıcaklarının kayıtlardaki en yüksek sıcaklıklar olduğu neredeyse kesin olarak değerlendiriliyor.
2019 kayıtlardaki en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olma yolunda ilerliyor.
Deniz suyu, sanayi devrimi öncesine oranla yüzde 26 daha asidik. Bu durum deniz ekosistemini etkiliyor.
Kutuplardaki deniz buzu Eylül ve Ekim aylarında rekor seviyede düştü. Bu yıl Antartika’da da birkaç kez buz seviyesinde rekor düşüş görüldü.
İklim değişikliği küresel açlığın da temel sorumlusu olarak görülüyor. Son on yılda gıda kaynaklarında düzenli düşüş yaşandı. 2018’de 820 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı.
Hava felaketleri bu yıl milyonlarca kişinin yerlerinden olmasına neden oldu. Bu felaketler Hindistan’dan Rusya’nın kuzeyine ve ABD’nin içlerine kadar yağış düzeninin değişmesine yol açtı.
Rapora göre deniz canlılarını olumsuz etkileyen deniz suyu sıcaklığındaki artış da yaygınlaştı.
Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu da 407,8 ppm ile 2018’de rekor düzeye ulaştı ve 2019’da da yükselmeye devam etti.
Pazartesi günü başlayan iklim zirvesinde yaptığı konuşmada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 400 ppm seviyesinin bir zamanlar akla gelmeyecek bir seviye olduğu uyarısında bulunmuştu.
Madrid’de delegeler sera gazı salınımının en büyük sorumlusu olan ülkeleri radikal değişiklikler yapmaya ikna etmeye çalışıyor.
Genç aktivist Greta Thunberg katamaranla Lizbon’a ulaştı
Fosil yakıt tüketimi nedeniyle uçak kullanmayı reddederek ABD’den katamaranla yola çıkan 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg iki hafta süren yolculuğunun ardından Portekiz’in Lizbon kentinde kıyıya yanaştı. Genç eylemciyi kıyıda 150’den fazla kişi karşıladı.
Burada yaptığı açıklamada Thunberg, genç neslin öfkesinin doğru kavranmadığını söyledi. Thunberg, “İnsanlar genç nesillerin iklim değişikliği konusundaki öfkesini kavrama konusunda başarısız oluyor. İnsanlar öfkeli çocukların öfkesinin gücünü hafife alıyor. Bu çocuklar öfkeli ve bıkkın” diye konuştu.
Thunberg, Madrid’de yapılmakta olan ve iki hafta sürecek COP25 iklim zirvesine katılarak gelecek nesillerin sesini yetkililere duyurmaya çalışacak.
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