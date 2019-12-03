Atmosferde Son On Yılda Rekor Isınma Uyarısı

Merkezi Cenevre’de bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), açıkladığı raporda atmosferdeki ısınmanın son on yıl boyunca kayıtlara geçen en yüksek düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Rapor, küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini önlemek amacıyla 2015’te yapılan Paris İklim Anlaşması’nı desteklemek üzere Madrid’de düzenlenen iki haftalık iklim zirvesinde açıklandı.

WMO Başkanı Petteri Taalas, sıcak hava dalgaları ve seller gibi eskiden yüz yılda bir meydana gelen hava olaylarının artık daha sık olduğunu söyledi. Bahamalar’dan Japonya’ya ve Mozambik’e birçok ülkenin tropik fırtınalara maruz kaldığını belirten Taalas, Kutup bölgeleri ve Avustralya’da dev yangınların meydana geldiğini hatırlattı.

Raporda şu bulgulara yer verildi:

2015-2019 beş yıllık ve 2010-2019 on yıllık ortalama sıcaklarının kayıtlardaki en yüksek sıcaklıklar olduğu neredeyse kesin olarak değerlendiriliyor.

2019 kayıtlardaki en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olma yolunda ilerliyor.

Deniz suyu, sanayi devrimi öncesine oranla yüzde 26 daha asidik. Bu durum deniz ekosistemini etkiliyor.

Kutuplardaki deniz buzu Eylül ve Ekim aylarında rekor seviyede düştü. Bu yıl Antartika’da da birkaç kez buz seviyesinde rekor düşüş görüldü.

İklim değişikliği küresel açlığın da temel sorumlusu olarak görülüyor. Son on yılda gıda kaynaklarında düzenli düşüş yaşandı. 2018’de 820 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı.

Hava felaketleri bu yıl milyonlarca kişinin yerlerinden olmasına neden oldu. Bu felaketler Hindistan’dan Rusya’nın kuzeyine ve ABD’nin içlerine kadar yağış düzeninin değişmesine yol açtı.