Atmosferdeki Karbondioksit Oranı Tarihin En Yüksek Seviyesinde

Son araştırmalar, atmosferdeki karbondioksit oranının şu ana kadar gözlemlenen en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Hawaii’deki Mauna Loa Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, atmosferde 415 ppm’lik (her bir milyondaki partikül miktarı) karbondioksit olduğu belirtildi.

Mauna Lao Gözlemevi’nde 1958 yılından bu yana incelemeler yapılıyor. Geçen Cumartesi günü gözlemevinde görevli uzmanlarca yayınlanan raporda, atmosferde kaydedilen karbondioksit oranının insanlık tarihi boyunca kaydedilen en yüksek seviyede olduğunun altı çiziliyor.

Yarım asırdan fazla bir süre önce Mauna Loa’da başlatılan gözlem ve incelemelerle ilgili verilere göre, 1958 yılında araştırmaya başlandığında havadaki karbondioksit oranı 315 ppm olarak kaydedilmişti. 2013 yılı itibariyle 400 ppm’yi geçen bu oran, bu yıl 415 ppm’ye ulaştı.

Bilim insanları, yüzbinlerce yıl boyunca atmosferde durağan bir oranda kalan zehirli karbondioksit gazının, fosil yakıtlarının kullanımının ciddi oranda arttığı Endüstri Devrimi’yle beraber yükselişe geçtiğini, son dönemlerdeyse rekor seviyelere ulaştığını belirtiyor.