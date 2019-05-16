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Atmosferdeki Karbondioksit Oranı Tarihin En Yüksek Seviyesinde

16.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

Hawaii Mauna Loa Gözlemevi'nde yarım asırdan fazla bir süredir incelemelerde bulunan araştırmacılar, atmosferdeki karbondioksit oranının insanlık tarihinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi

Atmosferdeki Karbondioksit Oranı Tarihin En Yüksek Seviyesinde

Son araştırmalar, atmosferdeki karbondioksit oranının şu ana kadar gözlemlenen en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Hawaii’deki Mauna Loa Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, atmosferde 415 ppm’lik (her bir milyondaki partikül miktarı) karbondioksit olduğu belirtildi.

Mauna Lao Gözlemevi’nde 1958 yılından bu yana incelemeler yapılıyor. Geçen Cumartesi günü gözlemevinde görevli uzmanlarca yayınlanan raporda, atmosferde kaydedilen karbondioksit oranının insanlık tarihi boyunca kaydedilen en yüksek seviyede olduğunun altı çiziliyor.

Yarım asırdan fazla bir süre önce Mauna Loa’da başlatılan gözlem ve incelemelerle ilgili verilere göre, 1958 yılında araştırmaya başlandığında havadaki karbondioksit oranı 315 ppm olarak kaydedilmişti. 2013 yılı itibariyle 400 ppm’yi geçen bu oran, bu yıl 415 ppm’ye ulaştı.

Bilim insanları, yüzbinlerce yıl boyunca atmosferde durağan bir oranda kalan zehirli karbondioksit gazının, fosil yakıtlarının kullanımının ciddi oranda arttığı Endüstri Devrimi’yle beraber yükselişe geçtiğini, son dönemlerdeyse rekor seviyelere ulaştığını belirtiyor.

Live Science dergisinden Yasemin Şaplakoğlu’nun sorularını yanıtlayan, Michigan Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Bölümü dekanı Jonathan Overpeck, iklim değişikliğinde geri dönüşü olmayan ‘tehlikeli bölgeye’ girildiğini söyledi. Overpeck, “Nasıl çalıştığını bilmediğimiz, dolu bir silahla oynuyor gibiyiz” diye konuştu.

Uzmanlar önlem alınmadığı takdirde küresel ölçekte yaşanan kuraklık, şiddetli okyanus dalgaları, rüzgarlar, fırtınalar ve beklenmedik mevsimsel değişikliklerin devam edeceği uyarısında bulunuyor.

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