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Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

Bilim insanları tarafından son dönemlerde yapılan araştırma sonucunda, 12 bin 800 yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldızın, Suriye'de ilk çiftçilerin yaşadığı düşünülen Ebu Hureyre köyünü yok ettiği bulgusuna ulaşıldı.

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Nature dergisinde yayımlanan makalede; bilim insanları tarafından dünya dışında gerçekleşen bir patlamanın gezegenimizdeki iklim değişikliğine neden olduğu düşünülen Young Dryas (Genç Dryas) döneminin etkileri araştırılırken, araştırma ekibinde yer alan arkeologlar 12 bin 800 yıl önce gerçekleşen Genç Dryas Çarpışması'nın etkisiyle dünyanın dört bir yanına dağılan yoğun bir ateş yağmuru sonucunda oluşan erimiş camdan kürecikler buldu.

Özellikle tahıllar arasında bulunan, hayvan kemiklerine de sıçramış eriyik cam, insanların o dönemde elde edebileceklerinden çok daha yüksek ısıya sahip olduğunu gösterdi. Bu da yangın, volkan gibi doğal afetlerin göstergesi olabilir.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ebu Hureyre köyünde yoğun bir kazı çalışması yapan arkeologlar, tüm alana yayıldığı anlaşılan bu kürecikler ışığında, atmosferde meydana gelen kuyruklu yıldız patlamasının etkisiyle Ebu Hureyre köyünün büyük bir kısmının yok olduğu sonucuna vardı.

Ancak makalelerde Suriye'nin yol olan köyüne dair başka izlere de yer verildi; Ebru Hureyra'nın anlatacak başka hikayesi vardı: Suriye'deki Fırat Nehri üzerindeki bir rezervuar olan, 1974 yılında Tabqa Barajı kapatıldığında kurulan Esad Gölü'nün altında eski bir göçebe halkın yaşadığı, tarımcılıkla uğraştığı, evlerin, yiyeceklerin, aletlerin incelenmesi sonucu neredeyse 13 bin yıl önce tarıma geçmiş olmaları kültürel ve bölgesel olarak dünyanın en önemli olaylarından biri olduğunun göstergesi... Bölgede alet ve kemik kalıntıları dışında başka şeyler olduğuna dair büyük ana tanıklık edildi.

Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesinden jeoloji profesörü James Kennett, "Bu tür sıcaklıklar bir otomobili bir dakikadan daha kısa sürede eritebilir." derken, bu derece şiddetli bir ısının kozmik etki kaynaklı bir sebepten olabileceğini öne sürdü. Kennett ve meslektaşları, bölgenin sular altında kalmadan önce toplanan materyallere dayanarak, Ebu Hureyra'nın patlayan bir kuyruklu yıldızın yerleşim alanını doğrudan etkilediği ilk bölge olduğu görüşünde... Bu etkinin, mamutlar, develer gibi çoğu büyük hayvanın yok olmasına neden olduğu biliniyor.

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