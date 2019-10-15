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ATM’ye kart kopyalama düzeneği operasyonuna 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bankanın ATM’sine yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle vurgun yapmaya hazırlandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen Cuma günü saat 14.00 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM’sine banka/kredi kartlarını kopyalamaya yarayan cihaz yerleştirilerek vurgun yapılacağı bilgisine ulaştı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bankanın ATM’sine yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle vurgun yapmaya hazırlandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen Cuma günü saat 14.00 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM’sine banka/kredi kartlarını kopyalamaya yarayan cihaz yerleştirilerek vurgun yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ATM’den kopyalama cihazını sökerek şüphelilerin yakalanması için güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Asayiş ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kiralık araçla ilçeye geldiğini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, dün akşam saatlerinde şüpheli Recep Y. (56), Taner U. (32) ve Cem S.’yi (42) gizlendikleri adreslerde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Aracını kiraya verdiği öğrenilen Recep Y. savcılık tarafından Cem S. ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Taner U. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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