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ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

ANKARA'da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi, yakalandı.

ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi, yakalandı. Şüphelilerin, düzenek yerleştirmesi ve polis tarafından yakalanması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent'teki bir banka ATM'sine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Hareket geçen ekipler, ATM yakınlarında önlem alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. Bir süre sonra düzeneği sökmek için gelen Aykut K. ve Berzan B., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi ve polis ekipleri tarafından yakalanması, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
İĞNE DELİĞİ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAMERA
ATM'de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Kameranın iğne deliği büyüklüğünde olduğu belirlendi. Polis tarafından sökülen kart kopyalama düzeneği ile şüphelileri yaklaşık 100 kişinin bilgilerini kopyaladığı saptandı.
Öte yandan Ankara'da son 3 ayda bu yöntemle 3 milyon TL, son 1 yıl içinde ise 8 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandıATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandıATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandıATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştiren 2 kişi tutuklandı

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