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ATM'ye para yükleyen görevlileri gasbedip, 69 bin TL’yle kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

 ANTALYA’da banka ATM’sine para yükleyen güvenlik görevlilerini gasbeden iki şüpheli, yaklaşık 69 bin TL çalarak kayıplara karıştı.

ATM'ye para yükleyen görevlileri gasbedip, 69 bin TL’yle kaçtılar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da banka ATM’sine para yükleyen güvenlik görevlilerini gasbeden iki şüpheli, yaklaşık 69 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bankaya ait ATM’de meydana geldi. İki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçla 40 bin TL getirerek 29 bin TL bulunan ATM’ye yüklemek istedi. Para çantalarını alan güvenlik görevlileri ATM’nin arka kapısını açarak para yüklemeye başladı. İddiaya göre bu sırada elinde tabanca bulunan mavi kıyafetli iki kişi ATM'nin yanına gelerek güvenlik görevlilerini tehdit etti. Görevlilerden para dolu çantalarla ATM'de bulunan parayı alan iki şüpheli, olay yerinden kaçtı. Şüpheliler karanlıkta izlerini kaybettirirken olayın şokunu atlatan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
İŞTEN ÇIKARILAN PERSONELDEN ŞÜPHELENİLİYOR
Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. ATM çevresinde güvenlik çemberi oluşturan polis, güvenlik görevlisi Ö.K. ve S.D.’nin ifadesini aldı. Olayı anlatan Ö.K. her şeyin bir anda meydana geldiğini ve şüphelilerin kendilerini etkisiz hale getirerek kaçtığını anlattı. Olay yerine gelen banka yetkilisi ise polisten olayla ilgili bilgi aldıktan sonra dün akşam saatlerinde bir personelin işine son verdiklerini ve ondan şüphelendiğini söyledi.
Kentin ana arterleri ile giriş çıkış yapılan önemli noktalarında önlemler alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

ATM'ye para yükleyen görevlileri gasbedip, 69 bin TL’yle kaçtılarATM'ye para yükleyen görevlileri gasbedip, 69 bin TL’yle kaçtılarATM'ye para yükleyen görevlileri gasbedip, 69 bin TL’yle kaçtılarATM'ye para yükleyen görevlileri gasbedip, 69 bin TL’yle kaçtılar

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