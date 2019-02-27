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ATM'ye yerleştirdiği cihazı sökmeye gelince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

KONYA'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirdiği tespit edilen Nezih Y. (32), polis tarafından cihazı almaya geldiği sırada yakalandı.

ATM'ye yerleştirdiği cihazı sökmeye gelince yakalandı

Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirdiği tespit edilen Nezih Y. (32), polis tarafından cihazı almaya geldiği sırada yakalandı. Polisin 8 saat gelmesini beklediği şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir bankaya ait ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti. Siber Polis, şüphelinin kopyalama cihazını almaya geleceğini değerlendirerek, 22 Şubat günü ATM'ye yakın bir yerde gizlenip, beklemeye başladı. Polisin 8 saat süren bekleyişinin sonunda bir şüpheli ATM'ye gelerek, kopyalama cihazını sökmek istedi. Bu sırada harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Nezih Y. olduğu belirlenen şüphelinin yakalanma anı ATM'ye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin cihazı sökmeye çalıştığı sırada polisler tarafından yakalanması ve yere yatırılarak, kelepçelenmesi görülüyor.
Polisteki sorgusunda, ilk kez böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilen Nezih Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

ATM'ye yerleştirdiği cihazı sökmeye gelince yakalandıATM'ye yerleştirdiği cihazı sökmeye gelince yakalandıATM'ye yerleştirdiği cihazı sökmeye gelince yakalandıATM'ye yerleştirdiği cihazı sökmeye gelince yakalandı

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