ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz:

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, dünyanın baş döndürücü bir hızla ilerlediğini, hali hazırda var olan mesleklerin yüzde 70’inin bilişim çağında varlığını sürdüremeyeceğini belirtti.

Türkiye’nin değişimi ve gelişimi için tek şartın girişimcilik olduğunu ifade eden Yılmaz, “Girişimciliği geliştirerek, yenilikçilikle, bilimsellikle, katma değerli ve teknoloji üretimine dayalı ekonomiyle dünyanın gelişmiş on ülkesi arasında yer alması için hepimiz çalışmalıyız. Girişimcilik açısından fırsatlar yaz bulutuna benzer, görünür ve kaybolurlar. Unutmayalım, hayatımızı bazen yakaladığımız, bazen de kaçırdığımız fırsatlar belirler. Fırsatları iyi değerlendirmek zorundayız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Genç Girişimciler İl Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası olarak girişimciliği desteklediklerini, kadın ve genç girişimciliğe özel önem verdiklerini söyledi. Türk toplumunun girişimcilik özelliğine sahip bir toplum olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Girişimcilik bizim için genetik bir avantaj. Bu avantajı negatif alanlarımızda dengelersek girişimcilikte dünyanın yıldızı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Genç işsizlik sorunu girişimcilikle biter

Türkiye’de genç işsizlik oranının yüzde 23 seviyesinde olduğunu kaydeden Yılmaz, “Yapılan araştırmalara göre yüksek girişimcilik faaliyetleri olan ülkeler, ortalama ekonomik büyümenin üzerinde gelişme gösteriyor. Bizim de orta gelir tuzağından kurtulmamızın ve genç nüfusumuzu iş sahibi yapmamızın yolu girişimcilikten geçiyor” dedi.

Ankara’da yazılım sektöründe başarılı çalışmalar yapan genç girişimciler bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, “Bu girişimcilerimizi, başarıları küçük de olsa, sanki Türkiye’nin en başarılı iş adamı Vehbi Koç kadar önemli olduğunu hissettirirsek, aynı alanda faaliyet gösteren, ya da göstermek isteyen gençlerimize örnek olacaktır” diye konuştu.

Girişimcilere destek üretim ve istihdam sağlayacak

Yılmaz, genç girişimci sayısının artması adına atılacak her adımın yeniliğin, rekabetin, verimliliğin, kalitenin ve istihdamın dolayısıyla ekonomik kalkınmanın hızlanması anlamına geleceğini söyledi. Hükümetin girişimcilere yönelik çok sayıda destek verdiğini de hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:

“Refah seviyemizin yükselmesi, istihdamın, üretimin ve ihracatın artması için tuttuğunu koparan girişimci insanlara ihtiyacımız var. Girişimcilerimizi teşvik edecek, önlerini açacak, onların azmini, heyecanını, cesaretini güçlendirecek bir sistem kurmak için pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçiren hükümetimiz, girişimcilere finansman açısından büyük kolaylıklar sağlıyor. ‘Ben girişimci olmak istiyorum’ diyene cömert destekler veriyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar destek verilmiyor. Girişimcilerimiz için tahsis edilen her kaynağın, onlara verilen her desteğin, üretim, istihdam, ihracat olarak geri döneceğine inanıyorum.”

“Yeni hikâyeler bulmamız gerekiyor”

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da toplantının açılışında yaptığı konuşmada genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin geleceklerini kurgularken önceliklerini eğitime vermeleri gerektiğinin altını çizen Yavuz, “Yeni hikâyeler yeni icatlar bulmamız gerekiyor. Dünya büyük hızla değişiyor. Bugün hayatımızın merkezinde olan birçok teknoloji bundan 10 yıl önce icat edilmişti. Dünyanın en büyük şirketler listesinde eskiden finans ve enerji şirketleri ağırlıklı olurdu. Artık küresel devler listesinde mazisi 10-15 yılı bulmayan teknoloji girişimcilerini görüyoruz. Bu devirde artık araba sahibi olmadan dünyanın en büyük taşıma şirketi, otel sahibi olmadan da dünyanın en büyük konaklama şirketi, ürün envanteri tutmadan da dünyanın en büyük perakendecisi olmak mümkün” diye konuştu.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Hakan Tarhan da görev yapacakları süre boyunca nitelikli girişimciliği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Tarhan, toplantıda kurulun 4 yıllık çalışmalarına ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Veli Demir, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Levent Koçak da katıldı.