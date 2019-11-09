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ATO Başkanı Baran:, “Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, yaşatmak için çalışmayı sürdüreceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine yükseltmek, Cumhuriyetimizi güçlü kılmak ve Türkiye’yi sonsuza kadar yaşatmak için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.ATO Başkanı Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine yükseltmek, Cumhuriyetimizi güçlü kılmak ve Türkiye’yi sonsuza kadar yaşatmak için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
ATO Başkanı Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gürsel mesajında, “Ankara Ticaret Odası olarak Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlayışımızın 81’inci yıldönümünde, rahmet, şükran ve özlemle anıyoruz. Fedakâr milletimize önderlik ederek yedi düvele karşı mücadele veren ve bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradeyi dikkate almış, ülkemizin istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. İstiklal ve istikbal mücadelesinin devam ettiği günümüzde Mustafa Kemal Atatürk’ün başarısı bugün daha iyi idrak edilmektedir. Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de önüne çıkan tüm engelleri birlik ve beraberlik içinde aşma gayretindedir. Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, güçlü kılmak ve ülkemizi sonsuza kadar yaşatmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Ulu önder Atatürk’ü bir kez daha rahmet, şükran, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.

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