ATO Başkanı Baran: “Bir millet iki devletiz, kültürümüz de el sanatlarımız da ortak”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Ganire Pashayeva ile birlikte ATO’nun Altındağ Belediyesi ile birlikte düzenlediği “Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni”ni ziyaret etti. Baran, “Bir millet iki devletiz, kültürümüz de el sanatlarımız da ortak” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, Ankara Kalesi Arslanhane Camii yanında yer alan sergide Türkiye’nin dört bir yanından gelen 30 zanaatkârın el emeği ile ürettiği ürünleri ve yapım aşamalarını inceledi. Baran ve Pashayeva, sergide ustalarla sohbet ederek, el sanatları hakkında bilgi aldı. Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva’nın geleneksel Türk el sanatları sergisini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, “Türkiye ve Azerbaycan, dili bir, dini bir, kültürü bir, geçmişi bir iki kardeş ülke. Bir millet iki devletiz. Kültürümüz de el sanatlarımız da ortak” dedi.

Usta-çırak ilişkisinin Türk kültüründe var olduğunu hatırlatan Baran, “Bugün Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ustalarımız ile geleneğimiz canlandı. Kültürümüzü, kimliğimizi yansıtan el sanatları gençlerimizle buluştu. Geleneksel el sanatlarımızı sadece ülkemizde değil, uluslararası mecrada da yaşatmak için çaba harcamalıyız. Azerbaycan’la ekonomik ilişkilerimizi geliştirirken, kültürel boyutu da eklememiz ortak kültürümüzün yaşatılması açısından faydalı olacaktır” diye konuştu.

