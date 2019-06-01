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ATO Başkanı Baran: "Duatepe Yeniden Diriliş programı ile öğrencilerimizin tarih kitaplarında öğrendiklerini yerinde görerek pekiştirmelerini istedik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun “Duatepe Yeniden Diriliş” programı ile Polatlı Duatepe’ye gönderdiği öğrenciler arasından Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün düzenlediği yarışmada dereceye giren öğrencilere de hediye verdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun “Duatepe Yeniden Diriliş” programı ile Polatlı Duatepe’ye gönderdiği öğrenciler arasından Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün düzenlediği yarışmada dereceye giren öğrencilere de hediye verdi. Duatepe Yeniden Diriliş programı ile öğrencilerimizin tarih kitaplarında öğrendiklerini yerinde görerek pekiştirmelerini istedik" dedi.
Çanakkale Zaferi’nin öneminin daha iyi anlaşılması için 14 yılda 35 bin öğrenciyi Çanakkale’ye götüren ATO, 100’üncü yılında Milli Mücadele’nin daha iyi anlaşılması için savaşın kaderini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı Polatlı Duatepe’ye 3 bin öğrenci gönderdi. Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Duatepe, Sakarya Zafer Anıtı ve Şehitlik ziyareti gerçekleştiren, ardından da Polatlı Organize Sanayi Bölgesinde üretim tesisi gezen öğrenciler arasından “Duatepe Yeniden Diriliş” adı altında resim ve şiir yarışması düzenledi.
Resim kategorisi ikincisi Perihan İnan Ortaokulu öğrencisi Makbule Tellioğlu, üçüncüsü Öğretmen Kubilay Ortaokulu öğrencisi Pınar Bacıoğlu ile şiir kategorisi ikincisi Özel Gürçağ Okulu öğrencisi Bedia Esin Altuğ, üçüncüsü Özkent Akbilek Ortaokulu öğrencisi Mustafa Yasin Tavşanoğlu, İl Müdür Yardımcıları Abdurrahman Tülüce, Mehmet Çalışkan ile okul müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.
Öğrencilere tablet hediye eden ATO Başkanı Hürsel Baran, “Duatepe Yeniden Diriliş programı ile öğrencilerimizin tarih kitaplarında öğrendiklerini yerinde görerek pekiştirmelerini istedik. Umarım yavrularımızın tarih bilinci artmıştır. Duatepe Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktasıdır. Çocuklarımız atalarının bu toprakları kanlarıyla nasıl vatan yaptığını bilsinler. Sadece Ankara’dan değil Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin Duatepe’ye gelmesini ve savaşın tarihini yerinde öğrenmesini istiyoruz. Milli Mücadele’nin 100. yılında Duatepe adını ek hizmet binamıza vererek, şehitlerimize hürmetimizi ifade etmek istedik” diye konuştu.
Resim ve şiir kategorisinde derece alan öğrenciler tablet hediyelerini ATO Başkanı Baran’ın elinden aldı. Ziyarette öğrencilere İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Abdurraman Tülüce, Mehmet Çalışkan öğrencilerin okul müdür ve müdür yardımcıları ile aileleri eşlik etti.
Ayrıca, “Duatepe Yeniden Diriliş” yarışmasında resim kategorisinde birinci seçilen Sincan Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Metin ile şiir kategorisinde birinci seçilen Yenimahalle Nasrettin Hoca Ortaokulu Öğrencisi Çınar Efe Canarslan’a ödülleri 9 Mayıs 2019 tarihinde ATO tarafından düzenlenen Ankara’nın En’leri Ödül Töreni ve İftar Programı sırasında Emine Erdoğan tarafından verilmişti.

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