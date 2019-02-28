HABER

ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro Kızılay’dan gitmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:59 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Gürsel Baran, Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine ilişkin, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine ilişkin, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz. Bu hattın Ulus-Kızılay’dan başlayıp, Siteler’den, Aydınlıkevler’den, Hasköy’den ve oradan fuar alanı ve havaalanına bağlanmasını arzu ediyorum" dedi.
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 28. Dönem 11. Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Baran, kantin işletmecilerinin kira artışı sorununa ilişkin bir yönetmelik çıktığını ve yönetmeliğin kantin işletmecilerini rahatlattığını söyledi. İlgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilen "TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası"nı da değerlendiren Baran, "Üretim ve istihdam hepimiz için çok önemli. Hepimiz istihdam seferberliğine destek verelim" dedi.
Baran, devletin verdiği desteklere ilişkin bilgi sahibi olunması açısından "ATO Devlet Destekleri Bilgilendirme Kitabı" çıkarıldığını anımsattı. Baran, Ankara’da yapılmaya başlanılan fuar alanına ilişkin başta ulaşım olmak üzere bir takım sorunlar olduğunu da belirtti. Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine dair değerlendirme yapan Baran, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz. Bu hattın Ulus-Kızılay’dan başlayıp, Siteler’den, Aydınlıkevler’den, Hasköy’den ve oradan fuar alanı ve havaalanına bağlanmasını arzu ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a geçişi üç kat artırdıÇiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a geçişi üç kat artırdı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 2018'de 1746 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 2018'de 1746 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.