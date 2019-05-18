Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, işgal altındaki Anadolu topraklarında bağımsızlık ve kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümünde, yok edilmek istenen bir milletin var olma mücadelesinin çok net anlaşıldığını belirterek, “İstiklal bilinciyle yetişen gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de geleceğimizin teminatıdır” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Baran, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlattığı milli mücadele ile tam bağımsız Türkiye’nin temelleri atıldı ve bu adım, milletimizin yürüttüğü milli mücadele sonucunda zaferle taçlandı. 19 Mayıs 1919 tarihi, bir milletin uyanışının tarihidir. 19 Mayıs’ı daha da anlamlı kılan bugünün gençliğe bayram olarak armağan edilmesidir. İstiklal bilinciyle yetişen gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de geleceğimizin teminatıdır. Milli mücadele bugün de ekonomik alanda devam etmektedir. Tarihin tekerrür etmemesi ancak güçlü ekonomi ile mümkün olabilir. Ülkemizin parlak geleceği, bu bilinçle yetişen gençlerin eliyle çizilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. ”

