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ATO Başkanı Baran, Tıp Bayramı’nı çiçeklerle kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:45 | Son Güncelleme

Sağlık hizmetlerinin tüm kademelerinde görev alan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ’’Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarının mimarı sağlık çalışanlarımızdır’’ dedi.ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ATO’nun 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu’nu Yenimahalle’de hizmet veren bir diyaliz merkezinde ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran, Tıp Bayramı’nı çiçeklerle kutladı

Sağlık hizmetlerinin tüm kademelerinde görev alan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ’’Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarının mimarı sağlık çalışanlarımızdır’’ dedi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ATO’nun 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu’nu Yenimahalle’de hizmet veren bir diyaliz merkezinde ziyaret etti. Merkezde görev yapan hekim, hemşire ve diğer tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Baran, sağlık çalışanlarına çiçek hediye ederek pasta kesti. Hekim ve diğer sağlık personeliyle sohbet eden Baran, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden birinin sağlık hizmetleri olduğunu söyledi. Türkiye’nin sağlık turizminde tercih edilen bir ülke konumuna geldiğini anlatan Baran, ’’Türkiye sunduğu kaliteli sağlık hizmeti nedeniyle sağlık turistinin ziyaret ettiği bir ülke. Kaliteli sağlık hizmetinden bahsederken son teknoloji ürünü teşhis ve tedavi cihazları içinde olsa da asıl sözünü ettiğimiz yetişmiş insan gücüdür. Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarının mimarı sağlık çalışanlarımızdır’’ ifadelerini kullandı.
Sağlık tesislerinde doktorundan bankoda hasta karşılayan çalışanına kadar herkesin en üst düzeyde sağlık hizmetini hastaya sunabilmek için gayret gösterdiğine dikkat çeken Baran, ’’İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıkla yerine getiren doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramı’nı içten dileklerimle kutluyorum’’ şeklinde konuştu.
Baran’a ziyareti sırsında Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ekrem Akdoğan da eşlik etti.

ATO Başkanı Baran, Tıp Bayramı’nı çiçeklerle kutladı

ATO Başkanı Baran, Tıp Bayramı’nı çiçeklerle kutladı

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