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ATO Başkanı Baran, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:09 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Amazon, Apple, Google gibi şirketlerin yer aldığı dünyanın marka değeri en yüksek 500 şirketi listesine bir Türk markalarının girebilmesini hedeflediklerini belirterek, “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ile gençlerimize marka bilinci ve marka özgüveni aşılamak istiyoruz” dedi.Ankara Ticaret Odası’nın bu yıl dördüncüsünü 28-29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları öncesinde Ankara’da bulunan üniversitelerin öğretim görevlileri ve öğrencileriyle bir araya geldi.Her yıl dünyanın en değerli 500 markasının açıklandığı listede Türk şirketlerin yer almadığını söyleyen Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarını yaparken hedeflerinin bu listede yer alacak markalar oluşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Amazon, Apple, Google gibi şirketlerin yer aldığı dünyanın marka değeri en yüksek 500 şirketi listesine bir Türk markalarının girebilmesini hedeflediklerini belirterek, “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ile gençlerimize marka bilinci ve marka özgüveni aşılamak istiyoruz” dedi.
Ankara Ticaret Odası’nın bu yıl dördüncüsünü 28-29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları öncesinde Ankara’da bulunan üniversitelerin öğretim görevlileri ve öğrencileriyle bir araya geldi.
Her yıl dünyanın en değerli 500 markasının açıklandığı listede Türk şirketlerin yer almadığını söyleyen Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarını yaparken hedeflerinin bu listede yer alacak markalar oluşmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Baran, “Biz biliyoruz ki, Türkiye’den dünyanın en değerli 500 marka listesine girecek markayı gençlerimiz üretecek. Bunu da öğrencilerimize marka bilincini ve marka oluşturma özgüvenini aşılayacak üniversite öğretim üyelerimiz sayesinde yapacaklar” dedi.
3 gün sürecek Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları organizasyonuyla bütün topluma marka bilincini aşılamayı arzu ettiklerini anlatan Baran, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençler üzerinde önemle durduklarını dile getirdi. Baran şunları söyledi: “Bizim bilimden fenne her alanda gelişimimiz siz kıymetli hocalarımız ile sevgili gençlerimiz sayesinde olacak. Türkiye’yi yeni yüzyıllara dünya markalarıyla taşıyan gençlerimiz de sizlerin emekleriyle yetişecek. Biz sadece bu noktaya ışık tutarak katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin gelecek planlarında marka konusuna yer vermelerini arzu ediyoruz”

“Bu hayalde gençlerimizle birlikte yürüyelim”
ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Marka, Reklam ve Pazar Geliştirme Çalışma Grubu Başkanı Nihat Uysallı da, konuşmasında Türkiye’nin sanayi devrimlerini yakalama konusunda geride kaldığını, ancak yeni çağın fırsatları da beraberinde getirdiğini belirterek, “Dijital dünya yeni fırsatlar sunuyor. Biz gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz onlara güveniyoruz. Bu hayalde gençlerimizle birlikte yürüyelim” dedi.
ATO’nun Marka, Reklam ve Pazar Geliştirme Çalışma Grubu’nda Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları programının hazırlanmasında görev alan Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Feride Bahar Işın, konuşmasında üniversitelerin sektörlerle bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekerek,“ Üniversite öğrencilerimizin becerisi ile sektörün deneyimini ne kadar bir araya getirebilirsek o kadar gelişiriz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ATO Başkanı Baran, Ufuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Feride Bahar Işın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Esra Keloğlu İşler’e birer teşekkür plaketi verdi.
Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ile öğrencilerinin katıldığı toplantıya, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci ile Marka, Reklam ve Pazar Geliştirme Çalışma Grubu Üyeleri de yer aldı.

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