ATO Başkanı Baran, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Amazon, Apple, Google gibi şirketlerin yer aldığı dünyanın marka değeri en yüksek 500 şirketi listesine bir Türk markalarının girebilmesini hedeflediklerini belirterek, “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları ile gençlerimize marka bilinci ve marka özgüveni aşılamak istiyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın bu yıl dördüncüsünü 28-29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları öncesinde Ankara’da bulunan üniversitelerin öğretim görevlileri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Her yıl dünyanın en değerli 500 markasının açıklandığı listede Türk şirketlerin yer almadığını söyleyen Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmalarını yaparken hedeflerinin bu listede yer alacak markalar oluşmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Baran, “Biz biliyoruz ki, Türkiye’den dünyanın en değerli 500 marka listesine girecek markayı gençlerimiz üretecek. Bunu da öğrencilerimize marka bilincini ve marka oluşturma özgüvenini aşılayacak üniversite öğretim üyelerimiz sayesinde yapacaklar” dedi.

3 gün sürecek Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları organizasyonuyla bütün topluma marka bilincini aşılamayı arzu ettiklerini anlatan Baran, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek gençler üzerinde önemle durduklarını dile getirdi. Baran şunları söyledi: “Bizim bilimden fenne her alanda gelişimimiz siz kıymetli hocalarımız ile sevgili gençlerimiz sayesinde olacak. Türkiye’yi yeni yüzyıllara dünya markalarıyla taşıyan gençlerimiz de sizlerin emekleriyle yetişecek. Biz sadece bu noktaya ışık tutarak katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin gelecek planlarında marka konusuna yer vermelerini arzu ediyoruz”