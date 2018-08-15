ATO Başkanı Baran: Üyelerimize 2 milyar liralık yeni ‘Nefes Kredisi’ için çalışıyoruz

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaklaşık 2 milyar lira tutarında yeni bir ‘Nefes Kredisi’ fonu oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bina yapmak için ayıracağımız kaynağı, üyelerimize uygun koşullarda fon sağlamak üzere ayırıyoruz. Daha önce iki kez yaptığımız ve toplamda 2.5 milyar liralık fon oluşturduğumuz düşük maliyetli ‘Nefes Kredisi’ örneklerinde olduğu gibi üyelerimize yeni bir ‘Nefes Kredisi’ başlatılması için girişimde bulunacağız” dedi.

ATO Başkanı Baran, düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Baran, bankaların genel müdürleri dahil olmak üzere finans otoriteleri ve iş çevrelerinin bu dalgalanmanın ekonomik verilere dayanmadığını, siyasi olduğunu ve spekülatif hareketlerin yaşandığına inandıklarını dile getirdi.

Baran, ATO’nun mevcut hizmet binasının yerine yapmak üzere hazırlanan ATO Hizmet Binası Projesi’ni ertelediklerini belirterek, "Bina yapmak için ayıracağımız kaynağı, üyelerimize uygun koşullarda fon sağlamak üzere ayırıyoruz. Daha önce iki kez yaptığımız ve toplamda 2.5 milyar liralık fon oluşturduğumuz düşük maliyetli ‘Nefes Kredisi’ örneklerinde olduğu gibi üyelerimize yeni bir ‘Nefes Kredisi’ başlatılması için girişimde bulunacağız. Kullandığımız her ithal ürün o yabancı ülkenin istihdamına, üretimine, vergisine katkı sağlıyor. Bu katkının kendi ülkemizde kalmasına bugüne kadar gösterdiğimizin üzerinde itina göstereceğiz” dedi. Baran, yeni oluşturulacak kredi tutarının yaklaşık 2 milyar lira civarında olacağını belirtti.