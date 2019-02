ATO Başkanı Baran yabancı öğrencilerle bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Ve Transferi" programı kapsamında 5 ülkeden gelen öğrencileri Ankara Ticaret Odasında konuk etti.

ATO Başkanı Baran, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından uygulanan Erasmus Plus programı kapsamında, Mısır, Filistin, İngiltere, Macaristan ve Litvanya’dan ülkemize gelen öğrencileri akşam yemeğinde konuk etti.

Türkiye’nin zengin bir kültürel mirasa ve kendine has ürünlerinin mevcut olduğunu bildiren Baran, "Telkâri gümüş işlemeciliğinden, cam üflemeye varıncaya kadar sadece Ankara’mıza özgü olan 30 kültürel miras envanterimiz var. Bunların içinde Ahilik geleneğimiz var ki sadece onu anlatmak günler alır. Ahilik Teşkilatı, akıl, bilim, ahlak prensipleriyle çalışan, dayanışma, sevgi, saygı, hoşgörü, adalet bilinci taşıyan esnaf ve sanatkârlar yetiştirdi" dedi.

Öğrencilere, Türk halkının misafirperverliğinden bahseden Baran, yapılan ziyaretlerde kültürel değerlerle de temas kurulduğunu aktardı.

Paradan daha önemli olguların olduğunu kaydeden Baran, "Kültür, değerler ve gelenekleri barındıran, tarihimizi ve kimliğimizi, geçmiş, bugün ve gelecekle bağımızı ifade ediyor. Sizler ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu ziyarette kültürel değerlerimizle de temas kurdunuz ve kuracaksınız. Burada edindiğiniz izlenimler hayatınız boyunca hatıralarınızda yer alacak. İlerleyen yıllarda ticaretten sanata hayatın her aşamasında ülkeler arası diyaloglar söz konusu olduğunda Türkiye’yi hatırlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen programa, Türkiye Ulusal Ajansının Erasmus Plus Gençlik Hareketlilik Koordinatörü Dr. Kemal Başçı, proje koordinatörü Gamze Özdemir ve HERDEM Başkanı Funda Zahide Öztürk katıldı.