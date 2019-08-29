HABER

ATO Başkanı Baran’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:40 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Büyük Taarruz ile Türk milleti hiçbir koşulda boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Büyük Taarruz ile Türk milleti hiçbir koşulda boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. 30 Ağustos, bu yılmaz milletin başarılarıyla şaha kalkma günüdür” dedi.
ATO Başkanı Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 97’inci yı ldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirten Baran, “Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen, şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından vazgeçmeyen, toprağı bir, bayrağı bir olan bu millet, tarih boyunca nasıl birlikte ve güçlü kaldıysa, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla birlik ve beraberliğini sürdürecektir” dedi.
Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vatanımızı bölme emelleri ile sıkılan her kurşun, atılan her adım, akıllara düşen her fikir ve ideoloji bu milleti yıldıramamış, aksine her seferinde eskisinden daha güçlü hale gelmesini sağlamıştır. İstiklal ve istikbalimiz için ekonomimizin gücüne güç katma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ankara Ticaret Odası olarak her koşulda devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Bu önemli günün yıl dönümünde, tarihin her döneminde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Mudanya Liman Başkanlığı telsiz ehliyeti veriyorMudanya Liman Başkanlığı telsiz ehliyeti veriyor
FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görevFETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.