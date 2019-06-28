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ATO Başkanı Baran’dan imar barışında süre uzatma ve taksitlendirme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Haziran’da sona erecek olan imar barışı ödemeleri için sürenin uzatılması ve taksitlendirme kolaylığı sağlanması için çağrı yaptı.ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları ilgilendiren imar barışının çok geniş bir kesimi ilgilendirdiğini ve son tarih olan 15 Haziran 2019’a kadar 10 milyondan fazla vatandaşın başvuru yaptığını hatırlattı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Haziran’da sona erecek olan imar barışı ödemeleri için sürenin uzatılması ve taksitlendirme kolaylığı sağlanması için çağrı yaptı.
ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları ilgilendiren imar barışının çok geniş bir kesimi ilgilendirdiğini ve son tarih olan 15 Haziran 2019’a kadar 10 milyondan fazla vatandaşın başvuru yaptığını hatırlattı. Yapı Kayıt Belgesi bedelleri için son ödeme tarihinin de 30 Haziran olduğunu kaydeden Baran, reel sektörün ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme yapılması beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Baran, “İmar barışı için konutların yanı sıra üretim tesisleri ve ticari binalar da başvuruda bulundu. Bu binaların bedellerinin yüksek olması sebebiyle Yapı Kayıt Belge bedelleri de yüksek olabiliyor. Reel sektörün finansman ihtiyacı göz önünde bulundurularak ödeme sürelerinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır” dedi.

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