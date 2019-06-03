HABER

ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, on bir ayın sultanı Ramazan ayının bayramla taçlandığını belirterek, “Ramazan Bayramı’nın ülkemiz ve İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve kardeşlik duygularının dünya üzerinde hakim olmasını diliyorum” dedi.ATO Başkanı Baran, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, on bir ayın sultanı Ramazan ayının bayramla taçlandığını belirterek, “Ramazan Bayramı’nın ülkemiz ve İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve kardeşlik duygularının dünya üzerinde hakim olmasını diliyorum” dedi.
ATO Başkanı Baran, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bayramların milli ve dini duyguların kuvvetlendiği, sevinç ve paylaşımların arttığı, dostlukların pekiştiği, yardımlaşma duygularının güçlendiği özel günler olduğunu ifade eden Baran, “Birlikte mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşamamızın yolu güçlü ve tam bağımsız ekonomiden geçiyor. Milletçe sahip olduğumuz manevi değerlerimiz, bizim diğer toplumlar karşısındaki en büyük gücümüz. Özellikle bayramlarda daha fazla hissettiğimiz bu gücümüzü üretime, yatırıma, ekonomiye aktardığımızda ülkemizin hedeflediği başarılara çok rahat ulaşacağına inanıyorum” dedi.
Ramazan Bayramı’nı en güzel yaşayanların birbirine daha fazla kenetlenen ve kucaklayanlar olduğunu ifade eden Baran, bereketin sırrının paylaşmaktan geçtiğini ve bu anlayışı ticaret hayatımızda da uygulamamız gerektiğini belirtti. Baran, “Başkentin iş dünyası adına Ramazan Bayramı’nı kutluyor; milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği Dostluk Barajı’nda mutlu sonTürkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği Dostluk Barajı’nda mutlu son
Hayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı olduHayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

İstanbul'da sıra dışı pazartesi! Tatilciler gitti, trafik boş kaldı

İstanbul'da sıra dışı pazartesi!

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi

Validen trafik denetimi

Bu kez yola Vali çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.