ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, on bir ayın sultanı Ramazan ayının bayramla taçlandığını belirterek, “Ramazan Bayramı’nın ülkemiz ve İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve kardeşlik duygularının dünya üzerinde hakim olmasını diliyorum” dedi.

ATO Başkanı Baran, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bayramların milli ve dini duyguların kuvvetlendiği, sevinç ve paylaşımların arttığı, dostlukların pekiştiği, yardımlaşma duygularının güçlendiği özel günler olduğunu ifade eden Baran, “Birlikte mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşamamızın yolu güçlü ve tam bağımsız ekonomiden geçiyor. Milletçe sahip olduğumuz manevi değerlerimiz, bizim diğer toplumlar karşısındaki en büyük gücümüz. Özellikle bayramlarda daha fazla hissettiğimiz bu gücümüzü üretime, yatırıma, ekonomiye aktardığımızda ülkemizin hedeflediği başarılara çok rahat ulaşacağına inanıyorum” dedi.

Ramazan Bayramı’nı en güzel yaşayanların birbirine daha fazla kenetlenen ve kucaklayanlar olduğunu ifade eden Baran, bereketin sırrının paylaşmaktan geçtiğini ve bu anlayışı ticaret hayatımızda da uygulamamız gerektiğini belirtti. Baran, “Başkentin iş dünyası adına Ramazan Bayramı’nı kutluyor; milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

