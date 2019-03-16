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ATO Başkanı Gürsel Baran derse katıldı, yerli ve milli üretimin önemini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Borsa Okulu açılış dersine katılarak, öğrencilere yerli ve milli üretimin önemini anlattı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Borsa Okulu açılış dersine katılarak, öğrencilere yerli ve milli üretimin önemini anlattı. Baran, öğrencilere, "Sakız alırken bile yerlisini alın" dedi.
ATO Başkanı Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademi Borsa Merkezi Topluluğu’nun Borsa Okulu açılış dersine katıldı. Baran, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu Amfisi’nde gerçekleşen derste öğrencilere Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Dünya ekonomisinde daralma eğilimi gözlendiğini kaydeden Baran, Türkiye’nin Avrupa, ABD, İngiltere ve Çin başta olmak üzere dış ticaret ilişkisi yaşadığı ülkelerin ekonomik durumlarından etkilendiğini söyledi.
Türkiye’nin jeopolitik konumunun öneminden ve coğrafyasında yaşanan zorlukların ekonomisine yansıdığından bahseden Baran, Türkiye’nin yaşanan tüm sorunlara rağmen dimdik ayakta durduğunu söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişimini de hatırlatan Baran, aynı sıkıntılar yaşayan ülkelerin Türkiye kadar kısa sürede toparlanamayacağını söyledi. Türkiye’nin yaşanan tüm saldırı ve sorunlara rağmen ekonomisini büyütmeye devam ettiğini belirten Baran, "Türkiye, 2023’te dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında yerini alacaktır" dedi.

Yerli ve milli üretim
Türkiye ekonomisinin gelişmesini sürdürmesi için katma değeri yüksek üretimi artıracağını, buna ilişkin yapısal dönüşümün hayata geçirileceğini kaydeden Baran, cari açığın azaltılması için yerli ve milli üretimin önemli olduğunu söyledi. Gençlere seslenen Baran, "Sakız alırken bile yerlisini alın. Kalem alırken yerlisini tercih edin" diye konuştu. Baran, güçlü ekonomi için güçlü markalara ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.
Açılış dersinin açılış konuşmasını Akademi Borsa Merkezi Topluluğu Başkanı Gizem Armutçu yaptı. İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aksoy ve eski OSİAD Başkanı Ahmet Kurt’un da konuşmacı olduğu programı, Hacı Bayram Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Karapınar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar ve fakülte öğrencileri izledi.

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