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ATO ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 21:34 | Son Güncelleme

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov: - "(İmzalanan protokol) Bu ortaklığın genç kuşaklarımızı ortak değerlerimizin etrafında toplayacağına inanıyorum" - ATO Başkanı Baran: - "İnsan, ticaret ve kültür etkileşimini ortaya koyan ve toplumun değerleriyle bütünleşen bir girişimcilik ruhu çerçevesinde iç ve dış ticareti geliştirmeyi hedefleyen bir misyonumuz var"

ANKARA (AA)- Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda Türk kültür ve mirasını korumak, bu alanda ortaklaşa bilimsel çalışmalar, konferanslar, kongreler, sergiler, yarışmalar, festivaller ve konserler düzenlemenin yanı sıra iç ve dış ticareti geliştirmeyi amaçlayan protokol, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından imzalandı.

Kaseinov, TÜRKSOY'un 25'inci ve ATO'nun 95'inci kuruluş yıl dönümünde böyle bir protokol imzalamanın önemine değinerek, TÜRKSOY ile ATO arasında başlayan yeni dönemden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ATO'nun, TÜRKSOY üyesi ülkeler arasındaki iş birliğine vermediği önemin, protokolün imzalanmasında etkili olduğunun altını çizen Kaseinov, “ATO ile TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümlerini beraber kutlaması ve iş birliklerini artırmak üzere ortak zeminde buluşması, geleceğe dair umut veriyor. Bu ortaklığın genç kuşaklarımızı ortak değerlerimizin etrafında toplayacağına inanıyorum.” dedi.

- TÜRKSOY orkestrası Avrupa'ya gidiyor

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'nın sanatıyla Türk dünyasını ve çalgı aletlerini en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Kaseinov, orkestranın gelecek hafta Avrupa turnesine çıkacağını hatırlattı.

Kaseinov, turne kapsamında, Türk Dünyası'nın UNESCO'su olarak anılan TÜRKSOY'un 25'inci yılının, UNESCO genel merkezinde verilecek konserle kutlanacağını aktararak, şöyle devam etti:

“Paris'te gerçekleşecek bu konserin ardından ise klasik müziğin başkenti olarak kabul edilen Avusturya’nın Viyana şehrinde özel bir konser gerçekleştireceğiz. Her yıl Türk dünyasından farklı genç yeteneklere yer verdiğimiz orkestramızın Avrupa'daki son konseri de Slovakya'nın başkenti Bratislava şehrinde olacak.”

ATO Başkanı Baran da TÜRKSOY'un ortak Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve bu kültürün evrensel manada layık olduğu yerlere ulaşması için önemli faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekti.

ATO'nun misyonun içinde Türkiye'nin kültürel değerlerinin iş ve ticaret hayatının merkezine alınmasının olduğunu hatırlatan Baran, “İnsan, ticaret ve kültür etkileşimini ortaya koyan ve toplumun değerleriyle bütünleşen girişimcilik ruhu çerçevesinde iç ve dış ticareti geliştirmeyi hedefleyen bir misyonumuz var. Bu misyon doğrultusunda, yerel ve uluslararası tüm kurumlarla karşılıklı iş birliği ve yardımlaşmayı planlıyoruz.” dedi.

Baran, imzalanan protokolle, ATO ve TÜRKSOY’un kültür, sanat ve akademi alanlarında iş birliği yapacağını söyleyerek, konferanstan sergilere, bilimsel çalışmalardan festivallere birçok ortak organizasyon düzenleyeceklerinin altına imza attıklarını belirtti.

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- Türksoy Gençlik Oda Konseri

Protokolün imzalanmasının ardından, Türk Dünyası Halk Çalgıları eşliğinde Türksoy Gençlik Oda Orkestrası konser verdi.

Konsere, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, milletvekilleri, bazı ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Azerbaycan'dan Nuriyya Huseyinova, Kazakistan'dan Bakzhol Akazhan ve Amina Mashkeyeva, Kırgızistan'dan Saikal Abylkasimova ve Türkiye'den Ahmet Baran'ın solist olarak yer aldığı konser, sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

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