ATO ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA)- Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda Türk kültür ve mirasını korumak, bu alanda ortaklaşa bilimsel çalışmalar, konferanslar, kongreler, sergiler, yarışmalar, festivaller ve konserler düzenlemenin yanı sıra iç ve dış ticareti geliştirmeyi amaçlayan protokol, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından imzalandı.

Kaseinov, TÜRKSOY'un 25'inci ve ATO'nun 95'inci kuruluş yıl dönümünde böyle bir protokol imzalamanın önemine değinerek, TÜRKSOY ile ATO arasında başlayan yeni dönemden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ATO'nun, TÜRKSOY üyesi ülkeler arasındaki iş birliğine vermediği önemin, protokolün imzalanmasında etkili olduğunun altını çizen Kaseinov, “ATO ile TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümlerini beraber kutlaması ve iş birliklerini artırmak üzere ortak zeminde buluşması, geleceğe dair umut veriyor. Bu ortaklığın genç kuşaklarımızı ortak değerlerimizin etrafında toplayacağına inanıyorum.” dedi.